Offenbar konnten jene zwei Männer ausgeforscht werden, die am Mittwoch eine Trafik im Salzburger Stadtteil Maxglan ausgeraubt hatten.

Wie Polizei am Samstag meldete, konnte die Exekutive bereits am Donnerstag zwei Verdächtige festnehmen. Dabei geholfen hätten auch die in den Medien veröffentlichten Täterfotos. Bei den beiden Verhafteten handelt es sich um zwei 22-Jährige, einer aus Salzburg und einer aus Russland. Die vermeintlichen Täter seien nicht geständig.

Quelle: SN