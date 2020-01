Raubüberfall in der Stadt Salzburg

Zwei Männer raubten einen 21-jährigen Pongauer am Samstagfrüh aus. Nach den Tätern wird noch gefahndet.

Am Samstag gegen 5 Uhr morgens ereignete sich in der Salzburger Altstadt ein Raubüberfall. Ein 21-jähriger Pongauer wollte im Bereich der Gstättengasse das Lokal wechseln, dabeni wurde er von zwei Männern angesprochen. Völlig unvermittelt drücketn ihn die beiden an eine Wand und bedrohten ihn mit einem Jagdmesser. Sie stahlen einen dreistelligen Eurobetrag, bevor sie flüchteten. Eine eingeleitete Fahndung verlief vorerst ergebnislos.

Quelle: SN