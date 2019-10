Raubüberfall in Salzburg Nord: Mann bei Bahnunterführung angegriffen

Ein 40-Jähriger wurde in der Nacht auf Freitag Opfer eines Raubüberfalls bei einem Bahnübergang in Salzburg Nord. Der Täter konnte bislang noch nicht gefasst werden.

Ein 40-jähriger Österreicher wurde am Freitag um circa drei Uhr von einem unbekannten Täter überfallen. Er nahm im Bereich Salzburg Nord eine Bahnunterführung, als er von einer unbekannten männlichen Person mittels Schlag angegriffen wurde. Der unbekannte Täter raubte dem Opfer in weiterer Folge Bargeld, ein Mobiltelefon und ein Fahrrad, welches das Opfer neben sich her schob. Laut Landespolizeidirektion Salzburg handelt es sich vermutlich um einen Nordafrikaner. Die Fahndung wurde sofort eingeleitet, blieb aber bislang erfolglos.

Quelle: SN