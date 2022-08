Raubüberfall mit Dolch, Messer, Machete und Axt: Prozess in Salzburg

Vier jungen Männern (17 bis 25) wurde am Montag vor einem Salzburger Schöffensenat (Vorsitz: Richter Thomas Tovilo-Moik) angelastet, im Jänner in der Stadt Salzburg einen brutalen Raubüberfall verübt zu haben. Demnach drang das Quartett, bewaffnet mit Dolch, Machete, Messer und Axt, in die Wohnung eines Mannes ein und durchwühlte und verwüstete diese. Die Täter forderten vom Opfer "Geld und Gras" (Cannabis, Anm.) und raubten ihm letztlich ein Armband, 50 Euro und eine Play-Station.

SN/apa Symbolbild.