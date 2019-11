Raubüberfall mit Geiselnahme auf Salzburger Juweliersfamilie vor Klärung

Nach mehrmonatigen Ermittlungen dürfte die Polizei den Raubüberfall auf eine Salzburger Juewliersfamilie geklärt haben: Drei maskierte Täter hatten die Opfer in deren Privathaus gefesselt und Schmuck aus dem Innenstadtgeschäft gefordert. Das Trio flüchtete ohne Beute, einer der Tatverdächtigen ist nun gefasst. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen ab 14 Uhr Details nennen.

Die Salzburger Polizei kann nach dem brutalen Raubüberfall auf eine Juweliersfamilie am Salzburger Heuberg einen Erfolg melden: Demnach soll einer der Täter - er soll aus einem früheren Ostblock-Staat stammen - bereits in Haft sein. Noch unbestätigt ist, dass der Tatverdächtige über gesicherte DNA-Spuren identifiziert und ausgeforscht werden konnte.

Maskiert und bewaffnet

Der Überfall ereignete sich am Vormittag des Marienfeiertags am 15. August. Gegen 10.30 Uhr stehen plötzlich drei Männer im Haus der Juweliersfamilie. Die Unbekannten waren über die offene Balkontür in das Innere des Gebäudes gelangt. Die Männer sind mit Sturmhauben maskiert, einer trägt auch eine Faustfeuerwaffe.

Das Trio attackiert den 41-jährigen Mann und seine 35-jährige Frau, der Mann wird dabei am Oberkörper verletzt. Dann fesseln die Täter das Paar vor den Augen seiner beiden Kleinkinder. Auch eine 26-jährige Frau, die ebenfalls im Haus war, wird gefesselt.

Forderung nach Schmuck

In gebrochenem Englisch fordern die Männer die 35-jährige Juwelierin dann auf, in ihr Geschäft in der Innenstadt zu fahren, um dort Schmuck zu besorgen. Die Frau geht der Forderung nach. Als sie auf dem Weg in die Stadt ist, zwingen die Täter den Vater und die 26-jährige Frau gemeinsam mit den Kleinkindern in ein Auto.

Zwei der Männer fahren mit den Opfern in ein nahe gelegenes Waldstück. Sie dürften diese Strecke nicht gekannt haben: Wegen der rasanten Fahrt in dem unwegsamen Gelände ist der Wagen nach kurzer Zeit nicht mehr fahrtüchtig. Die zwei Täter lassen ihre Opfer im Fahrzeug zurück und machen sich zu Fuß davon.

Es sollen Schüsse gefallen sein

Auf ihrer Flucht begegnen sie dann einem Paar, das in der Nähe spazieren geht. Die Männer bedrohen die Passanten und fordern sie auf, ihnen ihr Handy zu geben. Bei der Auseinandersetzung fallen auch Schüsse. Dann flüchten die Täter weiter. Was sie aus dem Haus entwendeten, ist derzeit nicht bekannt.

Die beiden Passanten sind es dann auch, die die Familie im Auto finden und sie befreien können: Die Kinder waren zwar nicht gefesselt, sie sind aber noch zu klein, um die Fesseln am Vater und der 26-jährigen Begleiterin lösen zu können.

Schließlich ruft der 41-jährige Vater die Polizei an und kann auch seine Frau darüber verständigen, dass ihre Peiniger fort sind. Sie ist zu dem Zeitpunkt noch im Geschäft in der Stadt.

Feuer im Haus gelegt

Sachverständige haben Brandbeschleuniger feststellen können und einen Kanister mit Benzin sichergestellt. Offensichtlich wollten die Täter mit dem Feuer Spuren verwischen. Die Polizei führte Ermittlungen wegen erpresserischer Entführung und Brandstiftung: Der Schaden an dem Haus ist groß, es ist derzeit nicht bewohnbar.

Es lag nur eine vage Beschreibung der Männer vor. Die Täter sollen zwischen 1,75 und 1,85 Metern groß sein. Ihre Statur beschreiben die Opfer als sehr unterschiedlich: Einer soll sehr schlank gewesen sein, einer korpulent und der dritte muskulös. Neben den Sturmhauben war bei einem der Männer eine Hose in Tarnfarben auffällig.

Geschäft ausgekundschaftet?

Das Juweliergeschäft in der Stadt dürfte zumindest einer der Täter im Vorfeld ausgekundschaftet haben. Die Frau hat offenbar gegenüber der Polizei angegeben, dass sich möglicherweise einer der Männer fünf Tage vor dem Überfall Ringe habe zeigen lassen. Auf den Bildern ist ein etwas dickerer dunkelhaariger Mann mit Vollbart zu sehen, der mit Hemd und Sakko bekleidet war. Ob es sich bei ihm um den nun festgenommenen Verdächtigen handelt, ist noch unklar.