Raubüberfall-Serie in Salzburg: Siebenter Verdächtiger festgenommen

Die Polizei nahm einen 20-Jährigen fest. Er steht in Verdacht, am Überfall auf die Jet-Tankstelle Maxglan beteiligt gewesen zu sein.

Kripobeamte nahmen am Wochenende gemeinsam mit Polizisten der Polizeiinspektion Rathaus einen 20-jährigen Österreicher mit bosnischen Wurzeln fest. Er wird als dritter Täter unmittelbar mit dem Raub auf die Jet-Tankstelle in Maxglan von Anfang Dezember 2019 in Verbindung gebracht. Bei der Festnahme am 8. Dezember gegen halb zwei Uhr Nachts hatte der Mann auch Drogen (ein Briefchen Kokain, drei Gramm Cannabis) bei sich. Die Festnahme erfolgte in der Salzburger Altstadt. Innerhalb von zehn Tagen wurde der siebente Tatverdächtige in Sachen Raubüberfälle festgenommen. Keiner von ihnen ist geständig.

Für die Polizei sind demnach die Überfälle auf die Jet-Tankstelle und auf eine Trafik in Maxglan sowie auf einen Krämerladen in Thalgau geklärt. Ungeklärt sind noch die Überfälle auf das Hotel "Zur Post" in Maxglan sowie auf einen Supermarkt in Salzburg-Lehen und einen Imbissladen an der Maxglaner Hauptstraße.

Quelle: SN