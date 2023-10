Teilbedingte Haft für 19-Jährigen, drei Jahre unbedingte Haft für bereits schwer vorbestraften 20-jährigen Komplizen.

Weil er damals Geld gebraucht habe, "auf Kokain" gewesen sei und "voll unter Adrenalin" gestanden habe, überfiel ein inzwischen 19-jähriger Stadt-Salzburger am Abend des 1. Dezember 2022 eine Trafik in Lehen. Am Mittwoch saß der schon lange arbeitslose junge Mann ...