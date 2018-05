"Rauchenbichl": Am Montag ziehen Senioren ein

Bei prächtigem Wetter feierten am Samstag 1.000 Menschen die feierliche Eröffnung des neuen Hauses "Rauchenbichl" des Seniorenwohnhauses Itzling.

In dreijähriger Planungs- und Bauzeit entstand um 8,3 Millionen Euro netto ein hochmoderner Bau für fünf Hausgemeinschaften mit je zwölf Garconnieren für Senioren. Für die Inneneinrichtung hat die Stadt zusätzlich rund eine Million Euro aufgewendet.

Sozial-Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer: "Alle, die hier einziehen, werden das wunderschöne Haus genießen. Die Stadt geht damit konsequent den Weg der Hausgemeinschaften weiter. Was wir jedoch dringend brauchen, ist ein Schulterschluss von Bund, Land und Stadt für mehr Personal."

Hausleiterin Ulrike Weichinger präsentierte den Neubau sichtlich stolz den Ehrengästen aus Stadt- und Landespolitik. Er zeichnet sich durch einen lichtdurchfluteten Innenhof (Atrium), einen eigenen Festsaal und rundum Grün aus. Im Erdgeschoß gibt es eine große Gartenterrasse, darüber in jedem Stockwerk ein attraktiv eingerichtetes Gemeinschafts-Wohnzimmer mit Küche und großem Balkon. Die 60 wohnlichen Garconnieren wurden mit Vollholz möbliert. "Es ist einfach ein richtiges Schmuckstück geworden", sagt Weichinger.

Sie sucht aktuell noch fünf Mitarbeiter: "Wir brauchen Pflegeassistenten und Alltagsbegleiter. Das Modell ,Hausgemeinschaft' zielt ja darauf ab, dass Aktivitäten und Tätigkeiten wie zuhause im Seniorenwohnhaus stattfinden. So viel Eigenständigkeit wie möglich, so viel Hilfe und Pflege wie nötig, ist unser Motto dabei." Ab Montag ziehen die ersten Bewohner ins neue Haus ein. "In etwa zwei Wochen wird die erste Hausgemeinschaft voll sein", erklärt Ernst Hörzing, Leiter aller städtischen Senioreneinrichtungen.

Errichtet wurde das Haus "Rauchenbichl" im Auftrag der SIG. Verwirklicht wurde eine Planung der Architekten Schwarzenbacher Struber. Die Abwicklung besorgten städtischer Hochbau und pm1. Wie Baudirektor und SIG-Geschäftsführer Alexander Schrank betont, sind damit vier von fünf Bauvorhaben des 70-Millionen-Projekts zur Neugestaltung der städtischen Seniorenwohnhäuser abgeschlossen. Das "Flaggschiff" Nonntal folgt im Frühjahr 2019.

(SN)