Rauchgasvergiftung: Sanitäter versorgten Katze mit Sauerstoff

Am Donnerstagvormittag wurde die Feuerwehr Lamprechtshausen zu einem Wohnungsbrand im Ortsteil Stockham gerufen. In der Küche war ein Feuer ausgebrochen, Personen befanden sich nicht mehr im Gebäude. Jedoch war eine Katze abgängig. Die angerückten Einsatzkräfte begannen neben den Löscharbeiten umgehend mit der Suche nach dem vermissten Tier. Kurz darauf wurden die Feuerwehrleute fündig. Sie fingen die Katze ein und brachten sie umgehend ins Freie. Wegen der Rauchgase habe sich das Tier bereits in "schlechtem Allgemeinzustand" befunden. Die angerückten Sanitäter nahmen sich der Katze an und versorgten sie so lang mit Sauerstoff, bis sich der Zustand des tierischen Patienten wieder stabilisiert hatte.



Quelle: SN