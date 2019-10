Drinnen rauchen ist passé. Mit 1. November tritt in der Gastronomie das absolute Rauchverbot in Kraft. Wirte sehen Ärger aufziehen, das Amt kündigt stichprobenartige Kontrollen an. Die Konsumenten sind gespalten.

Wenn die Leute in einem Lokal nicht mehr rauchen dürfen, hat das Auswirkungen auf den Umsatz. Das sagt mit Hubert Mühlberger einer, der das bereits am eigenen Leib erfahren hat. Der Betreiber des Cafés Guglhupf in Aigen hat vor drei ...