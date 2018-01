Rauferei: 21-Jähriger stürzte über drei Meter hohe Mauer

Bei einer Rauferei in Anif ist in den Sonntagmorgenstunden ein 21-Jähriger über eine rund drei Meter hohe Mauer gestürzt und verletzt worden. Zuvor kam es zwischen dem Verletzten und einem bisher noch unbekannten Täter zu einer verbalen und tätlichen Auseinandersetzung.

Der Unbekannte stieß den 21-Jährigen laut Polizei über eine Böschung, wodurch dieser über die Mauer stürzte.

Die Rauferei ereignete sich am Parkplatz eines Lokals in Anif. Der 21-jährige verletzte Tennengauer wurde vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Am Sonntagvormittag waren noch weitere Ermittlungen im Gange.

(APA)