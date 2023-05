Rauferei nach Maibaumaufstellen in Wals fordert mehrere Verletzte

Die sechs Beteiligten warfen Holzstücke und Steine. Der Auslöser für die Rauferei ist noch unbekannt.

Am Sonntagabend kam es in der Nähe des Walser Dorfplatzes zu einer Rauferei zwischen sechs Personen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren. Nach Angaben von Zeugen hatten sie nicht nur mit Fäusten aufeinander eingeschlagen, sondern auch Holzstücke und Steine geworfen. Der Auslöser für den Konflikt ist bis dato unbekannt, da die Beteiligten teilweise stark alkoholisiert waren und sich renitent verhielten. Die Polizei trennte nach ihrem Eintreffen die Gruppen voneinander.

Mehrere Personen wurden vor Ort durch das Rote Kreuz erstversorgt, eine Person wurde mit blutender Kopfverletzung in das Uniklinikum nach Salzburg eingeliefert. Weitere Beteiligte verweigerten die Behandlung durch das Rote Kreuz und gaben an, sich am Folgetag selbstständig zum Arzt zu begeben. Die Ermittlungen der Polizei laufen.