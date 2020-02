Rauferei unter Fußballfans in Salzburg: Ein Mann durch einen Faustschlag verletzt

In der Nacht auf Freitag kam es bei einem Würtstelstand in der Salzburger Altstadt zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Salzburg- und Frankfurt-Fans.

Das auf Freitag, 18 Uhr, verschobene Europa-League-Spiel zwischen Salzburg und Eintracht Frankfurt hat in der Nacht auf Freitag abseits des grünen Rasens zu einer Auseinandersetzung geführt. Bei einem Würstelstand in der Rechten Altstadt gerieten sich Fangruppen der beiden Mannschaften in die Haare. Dabei wurde ein Mann durch einen Faustschlag verletzt. Der Täter konnte unerkannt entkommen, so die Polizei.

Quelle: APA