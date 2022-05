Rauferei zwischen Gästen und Türstehern vor Lokal im Lungau fordert mehrere Verletzte

Alle Personen wurden angezeigt.

Zwischen einem 26-jähriger Österreicher und einem gleichaltrigem Kellner kam es in der Nacht auf Sonntag gegen drei Uhr zu einer Auseinandersetzung in einem Lokal im Lungau. Auf Grund des Verhaltens des Lokalbesuchers wurde dieser von zwei Türstehern aus dem Lokal begleitet. Ein 33-jähriger und ein 31-jähriger Kroate - Freunde des Lokalbesuchers - mischten sich in die Diskussion der drei Personen vor dem Lokal ein. Es kam zu einem Raufhandel. Der 30-jährige Türsteher wurde im Kopfbereich und am Oberkörper verletzt und ins Krankenhaus Tamsweg gebracht. Der 23-jährige Türsteher zog sich eine Verletzung im Gesicht zu. Der 33-jährige Kroate ließ sich eine Verletzung an der Hand ambulant behandeln. Alle Personen werden angezeigt, berichtet die Polizei.