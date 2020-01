Rauferei zwischen Urlaubern im Pinzgau

Sonntag in den frühen Morgenstunden kam es in einem Lokal in Zell am See zu einem Raufhandel zwischen einer Gruppe niederländischer und österreichischer Urlauber. Das meldet die Polizei.

Demnach wurde ein Österreicher von einem 26-jährigen Holländer von einem Tisch heruntergerissen und erlitt dabei Schnittverletzungen an der Hand. Eine "wilde Rauferei" sei daraufhin entbrannt, heißt es im Pressetext der Polizei, "in deren Verlauf eine Holländerin einem Österreicher, der am Boden lag, mehrere Fußtritte gegen den Kopf versetzte und ihm auch mit einer zerbrochenen Glasflasche Schnittverletzungen an der Hand zufügte".

Die beiden verletzten Österreicher, zwei Niederösterreicher im Alter von 19 und 21 Jahren, wurden ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Es wurden unter anderem Schnittverletzungen, Prellungen sowie ein Kieferbruch festgestellt.

Die 18-jährige Holländerin wurde von den einschreitenden Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Alle an der Rauferei Beteiligten wurden angezeigt.

Quelle: SN