Rauris: 60-Jähriger beim Mineraliensammeln tödlich verunglückt

60-Jähriger stürzte in Rauris rund 70 Meter über eine Rinne ab. Seine beiden Begleiter setzten sofort einen Notruf ab. Doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Ein 60-jähriger Pinzgauer ist am Montag beim Mineraliensammeln in Rauris (Pinzgau) in einer Rinne rund 70 Meter abgestürzt. Der Mann zog sich laut Polizei tödliche Verletzungen zu. Der Verstorbene wurde von einem Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal gebracht.

Der Unfall ereignete sich um 14.10 Uhr im Forsterbachtal. Die beiden Begleiter des Mineraliensammlers alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Ein Notarzt eines Rettungshubschraubers konnte allerdings nur mehr den Tod des Verunglückten feststellen.

Quelle: APA