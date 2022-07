Rauris: Autorowdy brachte 15-jährigen Mopedlenker zu Sturz

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Dienstag in Rauris durch ein gefährliches Überholmanöver einen 15-jährigen Mopedlenker zu Sturz gebracht. Der Bursche erlitt Verletzungen.

Der Jugendliche war nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 16:10 Uhr auf der Rauriser Landesstraße unterwegs. Bei Straßenkilometer 11,6 überholte das hinter dem Gegenverkehr fahrende Fahrzeug überholt und brachte dadurch den Mopedlenker in Bedrängnis.

Es kam zwar zu keiner Berührung zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, doch der Jugendliche verlor in der Rechtskurve die Kontrolle über das von ihm gelenkte Moped. Er kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der 15-Jährige begab sich umgehend nach dem Unfall in ärztliche Behandlung. Er hatte sich bei dem Unfall Abschürfungen an der Hüfte sowie am rechten Arm zugezogen.

Bei dem beteiligten fahrerflüchtigen Fahrzeug soll es sich laut dem Teenager um einen schwarzen Audi mit Pongauer Kennzeichen handeln.