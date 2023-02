Rauris: Lawine riss Tourengeher 700 Meter in die Tiefe - Mann überlebte wie durch ein Wunder

Bei einer Skitour auf den Ritterkopf in Rauris ist es am Dienstag zu einem Alpinunfall gekommen, bei dem der Beteiligte Riesenglück gehabt hat.

Am frühen Morgen des Valentinstages waren zwei Skitourengeher aus dem Pongau vom Bodenhaus in Rauris ausgehend zu einer Tour auf den auf 3006 Meter hohen Gipfel des Ritterkopfes in der Goldberggruppe aufgebrochen.

Hier befindet sich der Ritterkopf:

Gegen 10 Uhr erreichten die beiden Pongauer vom Skidepot aus durch den Schnee stapfend den Gipfel. Die Tour gilt als sehr anspruchsvoll, die äußeren Bedingungen waren jedoch gut. In der Goldbergruppe galten am Dienstag die Lawinenwarnstufen 1 (gering) bis 2 (mäßig).

Beim Abstieg zurück zum Skidepot glitt der 59-jährige Pongauer gegen 11 Uhr aber laut eigenen Angaben aufgrund einer Unachtsamkeit und ohne Fremdeinwirkung am Grat aus und rutschte in weiterer Folge in den 45 Grad steilen und im Süd-Ost liegenden Gipfelhang ab.

Sein Sturz löste die Lawine aus

Dadurch löste der Mann eine Gleitschneelawine mit einer Breite von rund 20 Metern und einer Länge von rund 700 Metern aus. Der Skibergsteiger, der laut Polizei entsprechend der Sportart ausgerüstet war, jedoch keinen Helm trug, rutschte auf dieser Gleitschneelawine die Gesamtlänge in Richtung des sogenannten Ritterkar ab und blieb danach verletzt liegen.

Sein 52-jähriger Begleiter verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Der alarmierte Rettungshubschrauber "Alpin Heli 6" konnte in weiterer Folge den Alpinisten lokalisieren und schwebend aufnehmen, um ihn umgehend in das Krankenhaus Schwarzach zur weiteren ärztlichen Behandlung zu verbringen.

Im Polizeibericht heißt es: "Der 59-Jährige erlitt durch diesen Alpinunfall Prellungen und Abschürfungen am gesamten Körper, jedoch wie durch ein Wunder keine schweren Verletzungen." Der 52-Jährige konnte selbständig vom Gipfel abfahren.