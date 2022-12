Rauris: Schwerverletzte Alpinistin trotz Sturms per Hubschrauber geborgen

Eine fliegerische Meisterleistung hat die Salzburger Polizei am Samstagmorgen gemeldet. In Rauris sei die Bergung einer schwerverletzten Alpinistin bei widrigen Windverhältnissen mit dem Hubschrauber gelungen.

Am Freitagvormittag startete eine dreiköpfige tschechische Skitourengruppe vom Naturfreundehaus Kolm Saigurn aus eine Skitour auf den auf 3254 Meter Seehöhe gelegenen Hocharn in der Goldberggruppe in Rauris.

Gegen 14:30 Uhr beschlossen die Alpinisten, bestehend aus zwei Männern und einer Frau im Alter von 44 bis 51 Jahren, in einer Seehöhe von zirka 2700 Meter aufgrund des starken Windes, sowie der fortgeschrittenen Tageszeit umzukehren. Bei 0der Abfahrt stürzte eine 44-jährige Tschechi, aufgrund der wechselnden Schneeverhältnisse im Bereich des Pilatuskees/Erfurter Steig auf zirka 2500 Meter Seehöhe aus Eigenem und zog sich dabei schwere Verletzungen am Unterschenkel zu. Die Tourengeher verständigten daraufhin mittels Euronotruf die Landesleitzentrale der Polizei und setzten somit die Rettungskette in Gang.

Ein Bergungsversuch des verständigten Notarzthubschraubers musste aufgrund des starken Windes abgebrochen werden, wodurch eine terrestrische Bergung der Tourengeherin durch die Bergrettung Rauris eingeleitet wurde. Durch Beamte der Alpinen Einsatzgruppe Zell am See wurden zur Unterstützung weitere leistungsstarke Hubschrauber der Flugeinsatzstellen Salzburg und Innsbruck angefordert.

Trotz des sehr starken Windes und der eingebrochenen Dunkelheit, konnte aufgrund einer fliegerischen Meisterleistung die schwerverletzte und die seit zwei Stunden auf Hilfe wartende Alpinistin geborgen werden. Die Verunfallte wurde in weiterer Folge in das Tauernklinikum Zell am See zur ärztlichen Behandlung geflogen.

Die Bergrettung Rauris begab sich unterdessen in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Sonnblick Observatoriums mit der Materialseilbahn zur Unfallstelle, um die beiden unverletzten, gut ausgerüsteten Bergsportler sicher ins Tal zu begleiten. Um zirka 18:50 Uhr erreichte der Rettungstrupp den Talboden und konnte der Rettungseinsatz damit beendet werden.