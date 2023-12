Rauriser Landesstraße:18-Jähriger überschlug sich mit seinem PKW

Ein 18-jähriger Niederländer geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und überschlug sich.

Am Samstagnachmittag war ein 18-jähriger Niederländer seinen PKW auf der Rauriser Landesstraße (L112) in Richtung Taxenbach unterwegs. Auf Höhe einer Rechtskurve geriet der 18-Jährige laut Zeugenaussage aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte links neben der Fahrbahn mit einer Steinmauer. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der Niederländer konnte sich selbst aus dem Unfallfahrzeug befreien und wurde nach seiner Erstversorgung unbestimmten Grades verletzt mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Zell am See gebracht. Weitere Personen oder Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt. Die Rauriser Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme nach Angaben der Landespolizeidirektion Salzburg für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Alkotest mit dem 18-Jährigen verlief negativ.