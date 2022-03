Raus aus Öl und Gas

Angesichts hoher Energie- und Treibstoffpreise suchen die Menschen nach Alternativen.

Die Benzin und Dieselpreise haben nach den Höchstständen wieder etwas nachgegeben. Derzeit sind für einen Liter Super bzw. Diesel aber immer noch Preise im Bereich von 1,60 bis 1,80 Euro zu bezahlen. Steigt angesichts der hohen Preise die Nachfrage nach E-Autos oder Hybridautos? Dazu Andreas Rohrmoser, Geschäftsführer des Kia Centers in St. Veit: "Bei vollelektrischen Pkw, also reinen E-Autos, gibt es die größte Nachfrage bei Firmenkunden oder Gebietskörperschaften. Das hängt mit der steuerlichen Komponente und den guten Förderungen in diesem ...