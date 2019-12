"Rave on Snow" in Saalbach-Hinterglemm: Polizei erstattete 13 Drogen-Anzeigen

Die Polizei stellte geringe Mengen an Marihuana und Kokain sowie drei Ecstasy-Tabletten sicher. Zudem gab es Anzeigen wegen Sachbeschädigung an einem Pkw sowie wegen einer absichtlich schweren Körperverletzung.

Das "Rave on Snow", ein Winterfestival für elektronische Musik, lockte am vergangenen Wochenende Tausende Besucher nach Saalbach-Hinterglemm. Wie jedes Jahr führte die Polizei Kontrollen durch. Das Hauptaugenmerk sei auf Verhinderung und Aufklärung von Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz gelegen - in 13 Fällen wurde deswegen Anzeige erstattet. Die Polizei stellte geringe Mengen an Marihuana und Kokain sowie drei Ecstasy-Tabletten sicher. Zudem gab es Anzeigen wegen Sachbeschädigung an einem Pkw sowie wegen einer absichtlich schweren Körperverletzung.

Bierflasche ins Gesicht geschlagen

In der Nacht auf Sonntag kam es in einem Lokal in Saalbach zu einem handfesten Streit zwischen eine, 25-jährigen Niederösterreicher und einem 28-Jährigen aus Deutschland. Laut Polizei soll der 25-Jährige seinem Kontrahenten mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen haben. Die Rettung brachte das Opfer ins Krankenhaus Zell am See. Der Niederösterreicher wird wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung angezeigt.

Polizist mit Füßen getreten

Am Donnerstagabend nahmen Beamte einen dunkel gekleideten Mann im Bereich der Glemmtaler Straße (L111) wahr. Der 31-Jährige schwankte und war schlecht sichtbar. Als die Polizisten ihn ansprachen, reagierte er aggressiv. Im Zuge der Festnahme soll der Mann zweimal mit dem Fuß gegen das Gesicht eines Polizisten getreten haben - der Beamte sei verletzt worden. Der Deutsche wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt. In Summe wurden laut Polizei sechs Personen wegen aggressive Verhaltens festgenommen. Drei Personen wurde der Führerschein abgenommen, weil sie alkoholisiert waren. Am Freitag verlief bei einem 21-jährigen Niederösterreicher der Drogenvortest positiv. Auch er musste seinen Führerschein abgeben.

Für die Polizei waren Beamte des Landeskriminalamts, der Diensthundeinspektionen St. Johann und Salzburg sowie der Landesverkehrsabteilung und des Bezirkspolizeikommandos im Einsatz, um die Veranstaltung kriminal-, verkehrs- und verwaltungspolizeilich zu überwachen.

Quelle: SN