Reaktion auf Stauchaos auf der A10: Skigebiet Zauchensee öffnet früher

Aufgrund der Tunnelsanierungen auf der A10 sollen die Lifte im Skigebiet Zauchensee bereits um 8.00 Uhr öffnen , um den Gästen die Anreise vor den Staus zu ermöglichen.

Wegen der Tunnelsanierungen auf der Tauernautobahn (A10) und der damit einhergehenden Staus überlegen Salzburger Skigebiete - vor allem jene, die einen hohen Anteil an Tagesgästen haben - morgens früher zu öffnen, wie der "Kurier" am Wochenende berichtete. Veronika Scheffer, Geschäftsführerin der Bergbahnen Zauchensee, setzt als erste diesen Schritt um und hofft damit, die Tagesgäste halten zu können, wie sie in der ORF-Sendung "Salzburg heute" ankündigte.

In Zauchensee sind rund ein Viertel der Skifahrer Tagesgäste. "Unsere Wintergäste sind verunsichert, die Saisonkäufer sind zurückhaltend, wir haben viele Mails, die uns sagen 'Wir müssen in ein anderes Skigebiet ausweichen'", so Scheffer in "Salzburg heute". Das Skigebiet werde daher bereits um 8.00 Uhr die Lifte aufsperren. So will man den Gästen eine Anreise vor den Staus ermöglichen, vielleicht auch einige dazu bewegen, mit dem Zug zu kommen.

Laut Erich Egger, Sprecher der Salzburger Seilbahnen, würden das mehrere Skigebiete mit hohem Tagesgästeanteil in Betracht ziehen. Eine generelle Linie der Branche gebe es aber nicht, sagte er am Sonntag im Gespräch mit der APA, das entscheide jedes Skigebiet selbst. "Seine" Schmittenhöhe in Zell am See etwa werde nicht früher aufsperren. Einen hohen Anteil an Tagesgästen haben in Salzburg u.a. die Skigebiete Zauchensee, Flachau, St. Johann oder Werfenweng.