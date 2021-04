Reaktionen zu den Öffnungsplänen der Regierung: "Sehnsüchtig darauf gewartet"

Die Bundesregierung hat am Freitagnachmittag ihre Strategie aus dem Dauerlockdown bekannt gegeben. Ab dem 19. Mai gibt es Öffnungsschritte für fast alle Branchen - wenn auch mit etlichen Vorsichtsmaßnahmen. Schon zwei Tage früher wird an den Schulen gelockert. Mit 17. Mai wird wieder durchgehend auf Präsenz gesetzt.

In Salzburg freut man sich, dass endlich aufgesperrt wird. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) sagt: "Ich betrachte diese Öffnungen als ausgesprochen positiv. Die Salzburgerinnen und Salzburger sowie alle betroffenen Branchen warten bereits seit langer Zeit sehnsüchtig darauf. Sollte sich die Infektionsentwicklung jedoch verschlechtern, werden wir notwendige Maßnahmen innerhalb des vorgegebenen Rahmens ergreifen." Leider habe man noch nicht erreichen können, dass im Vereinswesen ein Probebetrieb stattfinden könne. Dieser werde aber für Anfang Juli in Aussicht gestellt, heißt es.

Was die Eintrittstests anbelangt, so werden nun Abstriche in Teststraßen, beaufsichtigte Selbsttests und unbeaufsichtigte Wohnzimmertests mit digitaler Einbindung herangezogen. "Damit die hohe Zahl an Eintrittstests auch durchgeführt werden kann, ist es notwendig, auch solche ohne Beaufsichtigung zuzulassen. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass gut durchstrukturierte, ausreichend und vor allem unbürokratische Testmöglichkeiten bestehen", sagt Haslauer.

Allerdings habe man noch einmal darauf hingewiesen, dass ausreichend Testmaterial frühzeitig beschafft werden müsse. "Nur so kann die große Zahl an Eintrittstests, die für die weitreichenden Öffnungsschritte nötig sind, der Bevölkerung auch angeboten werden."

LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne) betont, dass die vorgestellten Öffnungsschritte eine wichtige Perspektive für Kultureinrichtungen und Künstler seien. "Bis 19. Mai ist nun auch ausreichend Zeit, um die Öffnungen in den einzelnen Bereichen vorzubereiten. Damit wird auch die immer wieder eingeforderte Planbarkeit geschaffen."

"Die sicheren Öffnungsschritte ab 19. Mai waren höchst an der Zeit", meint SPÖ-Chef David Egger. Der nächste Schritt müsse darin bestehen, die Konjunktur wieder anzukurbeln. "Wir brauchen jetzt ein Investitionspaket für die Salzburger Wirtschaft und die Rettung von Arbeitsplätzen, das noch vor dem Sommer spürbar ist." Auch AK-Präsident Peter Eder ist erleichtert. "Es war längst überfällig, dass die Beschäftigten wieder eine Perspektive bekommen. Beschäftigte, Unternehmen, Vereine sowie Eltern und Schüler haben nun endlich Klarheit bekommen", sagt Eder. Die Einkommensverluste in Gastro und Tourismus gingen mittlerweile nicht mehr nur an die Substanz, sondern auch an die Existenz. "Wirtschaft ist auch Psychologie - mit einer positiven Stimmung sollte in diesem Bereich einem Aufschwung nichts mehr im Wege stehen."