Reaktionen zum SN-Exklusivbericht: Aus für Windräder

FPÖ-Chefin Marlene Svazek : "Schaden für den Tourismus wäre auf lange Sicht wohl nicht ausgeblieben."

"Der Druck der Öffentlichkeit war für die Betreiber nun Anlass, vom geplanten

Windkraftprojekt im Lungau Abstand zu nehmen", sagte am Mittwoch Salzburgs

FPÖ-Klubobfrau Marlene Svazek zur Entscheidung der Lungauwind GmbH, keine

Windräder in Weißpriach zu installieren. Die Freiheitlichen hätten in der vergangenen Woche einen Antrag auf eine Volksbefragung im Lungau im Landtag eingebracht, der mit Ausnahme der FPÖ von sämtlichen Fraktionen im Landtag medienwirksam abgelehnt worden sei: "Die Regierungsparteien inklusive der SPÖ haben damit eindrucksvoll bewiesen, wie wichtig ihnen die Meinung der Bevölkerung in dermaßen heiklen Fragen ist", zeigte sich Svazek in der vergangenen Woche enttäuscht. Die Windräder hätten das Landschaftsbild im Lungau dermaßen stark beeinträchtigt, dass ein Schaden für den Tourismus auf lange Sicht wohl nicht

ausgeblieben wäre: "Wir freuen uns mit den Lungauerinnen und Lungauern, dass die Betreiber zur Vernunft gekommen sind. Das war nicht nur ein oppositioneller Erfolg, sondern vor allem ein Ergebnis des Drucks von Seiten der Öffentlichkeit", so Svazek.

Quelle: SN