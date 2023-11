RealiTea: Das Aroma Vietnams in Schallmoos

Neben vietnamesischem Tee gibt es bei Horst Herzog Schmuck, Taschen und online sogar die eine oder andere literarische Vignette.

Horst Herzog in seinem Geschäft und Teehaus RealiTea in der Schallmoser Hauptstraße.

Ursprünglich war der Medieninformatiker Horst Herzog in vielen Bereichen tätig, von der Gastro bis zur Werbung. Ein Veränderungswunsch führte den Salzburger dann nach China zum Sprachenlernen und anschließend nach Vietnam. Dort blieb er sechs Jahre, arbeitete für ein englischsprachiges Magazin und die Spezialitätenkaffeeindustrie und lernte seine Frau kennen. 2018 kehrten sie gemeinsam nach Salzburg zurück, wo sie seit 2019 unter der Marke Avanova Schmuck und Handwerksprodukte, zum größten Teil aus Vietnam, verkaufen. Zunächst über einen Onlineshop, seit März 2022 gibt es auch in der Schallmooser Hauptstraße ein Geschäft und Teehaus mit Namen RealiTea. Der Name bezieht sich darauf, dass die Basis des angebotenen Bubble Teas aus richtigen Teeblättern gebraut wird.

Einen anderen Blick auf Vietnams Produkte

"Vietnam ist heutzutage wegen Outsourcing und Massenproduktion in aller Munde", beschreibt Herzog eines seiner Gründungsmotive, während er die Schmuckstücke und Accessoires aus Horn zeigt, die er in seinem Laden verkauft. "Besonders meine Frau wollte aber auch auf seine andere Seite hinweisen." Viele der Kontakte zu lokalen Produzenten, von denen er kaufe, kämen über seine Frau zustande.

Internationalität und kultureller Austausch sind Herzog wichtig. Das ist erkennbar an der liebevoll kuratierten Website mit ihren ins Detail gehenden, kreativen, auch auf Englisch übersetzten Erklärtexten zu Tees, Kuchen und Ware. Aber auch an der Einrichtung des Ladens. Von Ohrringen, Halsketten und Anhängern aus Horn über Kämme und Haarschmuck bis zu Handtaschen und natürlich Tee umgibt den Besucher eine bunte Vielfalt an Produkten, die "zu 95% aus Vietnam importiert werden".

Ein Teehaus mit exotischem Flair

Für die Gäste des Teehauses mit kleinem Hunger gibt es neben dem Kuchenangebot von Bischofsstollen bis japanischem Käsekuchen auch Brot und Wurst von näheren Anbietern - der Bäckerei Ursprunger und der Metzgerei Walter in Sam. Und wer es sich an einem der beiden Holztische im hinteren Teil des Ladens gemütlich macht, hat reiche Auswahl von vietnamesischem Mao-Feng-Tee über Oolong bis chinesischen Keemun- oder japanischen Matchatee.

Der Standort nahe dem Andräviertel und der Linzer Gasse ist für Herzog ein guter. Auch wenn "die Linzer Gasse unglaublich viel saugt", also Konsumenten anzieht beziehungsweise gesättigt wieder entlässt, was für Händler in der direkten Nachbarschaft eine gewisse Schwierigkeit darstellt. Dafür ist die Kundschaft, die bei ihm einkauft, "gemütlich, bodenständig, Handarbeit schätzend und auch digital affin". Es seien auch viele Studierende darunter. Die schätzen zweifelsohne das internationale und exotische Flair des Ladens.

Website mit persönlicher Note

Und zuletzt hat RealiTea noch eine andere spezielle Note zu bieten. Wer die Website von Realitea und Avanova durchstöbert, bemerkt den persönlichen Schreibstil, der an einen Blog erinnert. Neben Hintergrundinformationen zu einzelnen Teesorten und den wirtschaftlichen Bedingungen der Tee- und Kaffeeproduktion gibt es etwa auch Kurzgeschichten aus der Perspektive eines österreichischen Schwarzmagiers, sprachliche Gedankenspiele zu Farben oder auch Darlegungen der Unternehmensphilosophie zu lesen. Diesen Bereich der Website habe er ein wenig verstecken müssen - aus Gründen der Suchmaschinen-Findbarkeit, erklärt Herzog. Womit wir aus der behaglichen Welt der Tees und Aromen wieder in der knallharten Businesswelt gelandet wären.