Recherche ist auch mit 93 Jahren ihre Leidenschaft

Mit 66 Jahren beendete Burgi Schobersberger ihr Doktoratsstudium in Kunstgeschichte. Auch mit knapp 93 erforscht sie in detektivischer Arbeit das Leben großer Persönlichkeiten aus Henndorf.

Sie ist eine perfekte Gastgeberin. Es duftet nach röstfrischem Kaffee. Auf dem Teller entlockt der selbstgemachte Kuchen mit Schokostücken und Schlaghaube der Verfasserin dieser Zeilen ein entzücktes "Oh" von den Lippen. An einem entspannten Vormittag erzählt Burgi Schobersberger in ihrem Haus in Henndorf über ihr bewegtes Leben. Walburga sollte sie heißen, doch der Pfarrer hat im Taufschein das kleine "a" vergessen. "Darauf bin ich selbst erst mit 20 Jahren gekommen. Ich wollte meinen Führerschein abholen, da wurde mir Dokumentenfälschung vorgeworfen", erzählt sie. "Auch aus diesem Grund werde ich von allen Burgi genannt."

Vor 50 Jahren ist Burgi Schobersberger mit ihrem Mann Siegfried in Henndorf gelandet. Doch eines nach dem anderen: Geboren wurde Burgi Mühlauer in Fusch an der Glocknerstraße. "Meine Großeltern hatten eine Landwirtschaft, mein Großvater zusätzlich ein Sägewerk und ein kleines E-Werk, mit dem er schon 1913 ganz Fusch mit Strom versorgt hatte."

Konrad Fuchs war als Vertreter für das Lebensmittelgeschäft seines Vaters - in der Gstättengasse 23 in Salzburg - auch im Pinzgau unterwegs. "Dort hat er meine Mutter kennengelernt, und ich bin 1930 auf die Welt gekommen."

Die Beziehung hielt, "meine Mutter ist mit mir in die Stadt Salzburg gezogen, dort hat sie gearbeitet. Sie hat mich zu einer uralten Kinderfrau gegeben, aufgewachsen bin ich in einem Zimmer." Mutter und Vater heirateten, als Burgi sechs Jahre alt war. Danach mieteten sie eine Wohnung in der Freisaaler Gegend.

Burgi besuchte die Volksschule in Nonntal, die Hauptschule in der Griesgasse. Geprägt hat sie in dieser Zeit der Bombenangriff auf Salzburg am 16. Oktober 1944.

Beim Geschäft in der Gstättengasse gab es im Mönchsberg einen Vorratsraum. Burgi war gerade bei ihrer Tante in der Küche, da schrie ihr Onkel - er hatte das Geschäft des Großvaters übernommen - "Die Flieger kommen!"

Beim Bombenangriff gerade noch in den Keller gerettet

"Ich konnte mich gerade noch in den sicheren Keller retten. Das großväterliche Haus war schwer beschädigt, das angrenzende Haus total zerstört." Mutterseelenallein musste die 14-jährige Schülerin dann zu Fuß über die Trümmer von Domplatz und Kaigasse nach Hause gehen. "Das werde ich nie vergessen."

Dann war der Krieg vorbei, ihr Vater war beim Militär, und die Eltern haben sich nicht mehr vertragen, "sie haben sich auseinandergelebt".

Als Burgi 18 Jahre alt war, kam die Scheidung. "Das war keine schöne Zeit." Sie besuchte gerade die vierte Klasse der Handelsakademie, dann hieß es, die Schule ohne Matura abzubrechen und im elterlichen Lebensmittelgeschäft nahe dem Kasererhof in der Solaristraße zu helfen sowie die beiden jüngeren Brüder zu versorgen.

Mit Siegfried begann die schönste Zeit ihres Lebens

Und doch trat zu dieser Zeit der Lichtblick in Burgis Leben. Im Schwimmbad in der Brodhäusl-Au lernte sie den fünf Jahre älteren HTL-Schüler Siegfried Schobersberger kennen. "Er war sportlich und schaute gut aus."

1950 wurde geheiratet, "und die schönste Zeit meines Lebens begann". 1961 wurde Sohn Wolfgang, 1962 Tochter Walburga geboren. Siegfried Schobersberger war Bauingenieur; er arbeitete erst in der Bauabteilung der Landesregierung, später bei der Safe. "Wir wohnten in der Riedenburg in einer Safe-Wohnung. Eines Tages hat mein Mann ein Grundstück in Henndorf gesehen, das ihm gut gefallen hat. Wir wollten nur ein Wochenendhaus draufstellen. Das war nicht erlaubt, so ließen wir uns noch ein paar Jahre Zeit und begannen später mit dem Bau eines Einfamilienhauses."

1978 übersiedelte die Familie ins neue Haus mit wunderschönem Blick in die Berge. Wunderbare Aquarelle von Siegfried Schobersberger - Landschaften, Salzburg oder Venedig - zieren alle Räumlichkeiten und das Stiegenhaus. Kurz darauf hatte der Künstler einen schweren Arbeitsunfall im Safe-Umspannwerk. "Er war monatelang auf der Intensivstation." Fünf Jahre lebte die Familie im nicht ganz fertigen Haus; dann gönnte sich das Ehepaar 1983 einen "ersten großen Urlaub". Es war ein Riesen-Schock: Siegfried Schobersberger erlitt in Griechenland eine tödliche Herzattacke. Burgis "Lebensmensch" war tot, sie war 52.

Ihm verdankt sie das Interesse an der Kunst. "Mein Mann sagte immer: Wenn wir in Pension sind, dann gehe ich mit dir zur Uni und wir besuchen Vorlesungen als außerordentliche Hörer. Das war sein Wunsch."

Von der außerordentlichen Hörerin zur Frau Doktor

Erst besuchte sie Vorlesungen in Kunstgeschichte als außerordentliche Hörerin, danach wollte sie mehr. "Dort war ich nicht mehr so einsam, die Kinder waren ja aus dem Hause." 1985 machte sie die Berufsreifeprüfung nach - "dann ist es dahingegangen." Ihr offizielles Kunstgeschichte-Studium begann sie im Jahr 1985.

1990 schloss sie es ab. 1988 erhielt sie den "Franz-Triendl-Anerkennungspreis" der Salzburger Handelskammer für die Veröffentlichung des aus einer Seminararbeit entstandenen Aufsatzes über die Baumeister- und Architektenfamilie Ceconi. "Wenn man vieles über die Personen hinter den Häusern weiß, dann geht man ganz anders durch die Stadt."

Die Henndorferin wollte mehr. Sie begann mit 60 Jahren ihr Doktoratsstudium. Ihre Diplomarbeit über "Bauten der Technik und Industrie in Stadt und Land Salzburg" wurde 1996 mit einer Auszeichnung belohnt. "Mein Mann hat immer viel über Bauwerke geredet, ich hatte viel Material. In dieser Arbeit habe ich meinen Mann verewigt."

Noch heute hat das Lernen, Recherchieren und Forschen für die fast 93-Jährige kein Ende. "Für die Bürgerinformation der Gemeinde Henndorf berichte ich über verdiente Persönlichkeiten, die einen Bezug zu Henndorf haben."

Schriftenreihe über Henndorfer Persönlichkeiten

So kniete sich die Kunsthistorikerin hinein in die Leben von Alma Mahler, über Franz Werfel bis hin zu Carl Zuckmayer. "Da muss ich selbst recherchieren, im Internet findet man ein bisschen was, viele Informationen kommen aus Forschungsarbeiten, Büchern, von Personen. Gaudi ist es keine, aber ich mach' es gerne, denn so lernt man die Leute kennen." In ihrem Arbeitszimmer im ersten Stock mit Computer, Drucker, einer Menge von Kunstwerken ihres Mannes zeigt ein Kasten das Archiv mit zahlreichen Publikationen Burgi Schobersbergers in der Henndorfer Schriftenreihe, in Büchern und Broschüren.

Das Arbeitszimmer ist jedoch oft verwaist, denn sie werkt lieber in der Küche, "da hab' ich alles im Visier". Neben Recherche und Schreiben gönnt sie sich jeden Tag eine warme Mahlzeit. "Ich koche jeden Tag, und wenn's nur eine Suppe ist."

Geistig topfit ist es nur mit dem Gehen nicht mehr so einfach, so freut sich sie sich über "viele Helferinnen im Alltag". Ohne Arbeit ist ihr Leben auch in Zukunft nicht denkbar; ihr Wissensdrang und ihre Neugierde fordern es ein. Burgi Schobersberger ist glücklich, doch eines möchte sie noch gerne: "Vielleicht geht es sich noch aus, noch einmal nach Venedig zu reisen."