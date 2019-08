Rechnung gefälscht: Salzburger Firma entstand hoher Schaden

Einer Halleiner Firma ist aufgrund einer gefälschten Rechnung ein Schaden im sechsstelligen Eurobereich entstanden. Das Unternehmen versendete via E-Mail an eine Firma in Norwegen eine ausstehende Rechnung.

Betrüger fingen dieses E-Mail ab und fügten neue Bankdaten beim Überweisungsempfänger ein. Die Norwegische Firma überwies den Betrag an die Betrüger, berichtete die Polizei am Samstag.

Die Firma aus Hallein versendete am 15. Juni an eine Firma in Norwegen via E-Mail eine ausstehende Rechnung. Unbekannte fingen diese Mail ab und verfälschten die beigefügte Rechnung insofern, als neue Bankdaten beim Überweisungsempfänger eingefügt wurden. Im Anschluss versendeten die Unbekannten die verfälschte Rechnung via E-Mail an die norwegische Firma und diese überwies den Betrag an die Betrüger.

Nun erstattet die Halleiner Firma Anzeige. Es geht um einen Schaden im sechsstelligen Betrag, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Die Ermittlungen laufen.

Quelle: SN