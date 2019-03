Rechtsextreme Identitäre trafen bei einer Kundgebung in Salzburg auf eine Überzahl an Gegendemonstranten

Samstag früh auf der Linzer Bundesstraße in der Stadt Salzburg: Gegen 5.40 Ihr prallte ein 48 Jahre alter Bosnier auf das Auto einer 24-Jährigen. Der Mann fuhr weiter, ohne seine Daten mit der anderen …

Chronik

Erfolg für die Drogenfahnder in der Stadt Salzburg: Sie führten am Freitag stichprobenartige Personenkontrollen rund um das Kieselgebäude durch. Ein kroatischer Staatsangehöriger wurde dabei kontrolliert. So …