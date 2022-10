Die Gemeinde Maria Alm muss nicht Schnee in Zweitwohnsitzgebiet räumen

Maria Alm hat alle Verfahren um den Winterdienst im Zweitwohnsitzgebiet von Hinterthal gewonnen.

Auf dieses Erkenntnis haben die Pinzgauer Gemeinden mit Spannung gewartet. Der Maria Almer Bürgermeister Hermann Rohrmoser (SPÖ) spricht sogar von einer Leitentscheidung für ganz Österreich, die vor allem Gemeinden in Salzburg, Tirol und Vorarlberg betreffe. Sowohl in einem verwaltungsrechtlichen als auch in einem zivilrechtlichen Verfahren, das bis zum Obersten Gerichtshof ging, wurde festgestellt, dass die Gemeinde Maria Alm nicht verpflichtet ist, die Privatstraßen im Zweitwohnsitzgebiet des Ortsteils Hinterthal zu räumen. Die Rechtsstreitigkeiten hatten sich über fast drei Jahre gezogen.

...