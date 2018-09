Rechtzeitig zum Start des Radtags in Wals kam die Sonne

800 Männer, Frauen und Kinder starteten beim großen Radtag in Wals-Siezenheim. Als Belohnung für die absolvierte Radrunde gab es die goldene Birnen-Medaille.

Das Bitten um besseres Wetter hat offenbar geholfen: Der Sonntag begann mit Regen. Rechtzeitig zum Start des Familien-Radtags und des Mobilitätsfestes am Sonntag um 14 Uhr in Wals-Siezenheim riss der Himmel jedoch auf - und die Sonne blickte durch. Der Radtag brachte eine Rekordbeteiligung - 800 Männer, Frauen und Kinder radelten quer durch die Gemeinde. Es galt an 13 Stationen die Marken auf der Teilnehmerkarte zu sammeln, was einer Strecke von zirka 20 Kilometern entsprach. Als Belohnung für die absolvierte Radrunde, gab es für die Teilnehmer die goldene Birnen-Medaille. Dazu nahmen alle an der großen Tombola zum Abschluss der Veranstaltung im Altstoffsammelzentrum teil, bei der es als Hauptpreise fünf Räder und weitere tolle Preise zum gewinnen gab. Die Veranstaltung wurde vom Radclub Wals-Siezenheim organisiert.

Quelle: SN