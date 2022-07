Salzburger Straßenmeister spüren hunderte Schrotträder im Stadtgebiet auf

Nach zwei Jahren Pause organisiert die Stadt Salzburg wieder die Sammlung desolater und verwaister Fahrräder. Bisher haben die Straßenmeister vom Bauhof mehr als 250 Drahtesel markiert.

Hunderte Fahrräder parken auf den Abstellplätzen in der Lastenstraße hinter dem Salzburger Hauptbahnhof. Offensichtlich sind nicht alle in Gebrauch. Regelrechte Radleichen fristen dort ihr Dasein und blockieren wohl schon seit Wochen oder Monaten die Stellplätze. An manchen Rädern fehlt der Sattel, andere harren mit einem "Patschen" und verrosteter Kette der Dinge. Mitunter ist von den Fahrrädern nur noch der Rahmen übrig.

Auf der Suche nach Drahteseln, die ausgedient haben, ist derzeit ein fünfköpfiges Team der städtischen Straßenbauregie in ...