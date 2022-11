Fuschl: Ukraine-Aktivisten protestieren vor Red Bull Zentrale

Das Projekt ist laut eigener Darstellung auf seiner Internetseite ein "Netzwerk von internationalen und ukrainischen Aktivisten, die Unternehmen, die in Putins Russland Geschäfte machen, anprangern." Ein Impressum mit namentlich Verantwortlichen hat die Seite https://de.redbullgivesputinwings.com/ nicht, ebensowenig jene, die darauf unter der URL https://ukrainesolidarityproject.org/ verlinkt.

Die Gruppe veröffentlichte dazu noch einen Brief an Mark Mateschitz, den Sohn des vor kurzen verstorbenen Red Bull Gründers Dietrich Mateschitz. Darin macht die Gruppe darauf aufmerksam, dass McDonalds, Pepsi und Coca Cola die Geschäfte in Russland eingestellt hätten. Red Bull hingegen habe sich "entschieden, seine Getränke in Putins Russland zu verkaufen."

BREAKING: @RedBull doesn’t want anyone talking about how they’re still operating in Putin’s Russia (other companies like Pepsi and Coca-Cola have pulled their drinks). So we came to their HQ in Austria to launch a new, honest Red Bull advertising campaign for them ???? pic.twitter.com/D31fgfMZv9