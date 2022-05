Red Bull Paper Wings: Salzburger Studenten wollen die Papierflieger-WM rocken

Johannes Stadlmayr und Daniel Keil sind bei der Papierflieger-WM am Start. Sie treffen im Hangar 7 auf Konkurrenz aus 57 Nationen.

Am Anfang war das leere Blatt Papier. Spontan hatten sich Johannes Stadlmayr und Daniel Keil zur Vorausscheidung der Red Bull Paper Wings, der offiziellen Papierflieger-Weltmeisterschaft, angemeldet. Große Gedanken über Falttechniken und Aerodynamik hatten sich die beiden Sportstudenten im Vorfeld nicht gemacht. "Wir haben einfach genau dieselben Flieger gebaut wie früher in der Schule", sagt Stadlmayr. Sie gewannen Vorrunde und Österreich-Finale und stehen nun vor der Teilnahme am Weltfinale, das am Freitag und am Samstag im Hangar-7 über die Bühne geht.

