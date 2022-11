Red Bull auf dem Vorplatz der Schande - Protestaktion in Fuschl

Die Gruppe Ukraine Solidarity Project hat am Donnerstag vor der Red Bull Zentrale ein Protesttransparent aufgespannt. Die Aktivisten kritisieren die Geschäftsaktivitäten des Getränkekonzerns in Russland.

Hall of Shame, übersetzt "Halle der Schande". So heißt die mittlerweile berühmt-berüchtigte Liste der US-Eliteuni Yale, die Konzerne auflistet, die trotz Russlands Angriffskrieg die Geschäfte in Russland unbeirrt fortführen.

Der heimische Getränkeriese Red Bull ist dieser Kategorie zwar entkommen, befindet sich nach der Einstufung der Uni Yale aber quasi auf dem Vorplatz der Schande. Unter jenen Unternehmen, die Neuinvestitionen und Marketing in Russland zwar eingestellt haben, "ihr wesentliches Geschäft" aber fortsetzen.

Red Bull verleiht Putin Flügel

...