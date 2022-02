Es wird ein Fußballgroßereignis wie kein anderes zuvor in Salzburg - und zwar wegen der Rahmenbedingungen außerhalb des Sportgeschehens.

Österreichs Fußballserienmeister Red Bull Salzburg trifft am Mittwoch um 21 Uhr im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf den deutschen Rekord- und Serienmeister Bayern München.

Erst am vergangenen Mittwoch hatte Österreichs Bundesregierung grünes Licht für die Durchführung vor ausverkauftem Haus gegeben, drei Tage später waren alle Tickets verkauft. Und so werden 29.520 Fans in der Red-Bull-Arena in Kleßheim (Wals-Siezenheim) erwartet.

Ticket vorzeigen und hinein ins Stadion? So einfach ist es in Zeiten wie diesen nicht. Es gelten nämlich die 2G-Vorschriften. Zuschauerinnen und Zuschauer müssen die entsprechenden Bestätigungen sowie Ausweise bei sich führen.

Und die aktuellen Vorschriften der Bundesregierung besagen zudem, dass bei Großveranstaltungen sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen FFP2-Masken vom Publikum zu tragen sind.

Und zwar immer - mit einer Ausnahme: Das betrifft den Konsum von Speis und Trank. Die Kioske im Stadion haben nämlich offen.

SN/gepa pictures/ thomas bachun Volles Haus gegen Bayern München – in Salzburg war dies freundschaftlich schon zweimal der Fall (dieses Bild stammt vom 10. Juli 2009).

Appell an Fans: Kommt mit den Öffis!

Doch zuerst müssen die Leute ja erst einmal zum Stadion kommen ehe sie hineingelassen werden können. Gastgeberverein Red Bull Salzburg appelliert an alle Fans frühzeitig zum Stadion anzureisen - und zwar ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Beim Stadion gibt esnämlich keine öffentlichen Parkplätze, auch P-Nord steht nur mit entsprechender Berechtigung zur Verfügung.

auch P-Nord steht nur mit entsprechender Berechtigung zur Verfügung. Kostenlose Zubringerbusse stehen ab 18 Uhr von und zum Parkplatz Messegelände, Parkplatz Designer-Outlet-Center und vom Hanuschplatz zur Verfügung.

Die Matchkarte ist in den Linien des Salzburger Verkehrsverbundes ab sechs Stunden vor Spielbeginn gültig, also ab 15 Uhr. Die Tickets gelten natürlich auch für die Abreise.

Übrigens: Ein volles Haus (Unter- und Oberrang) gab es in der Red-Bull-Arena letztmalig am 10. Dezember 2019, als die Startruppe von Liverpool in der Gruppenphase der Champions League zu Gast war.

Wenige Wochen später kam Corona...