Red Bull Salzburg vs Real Madrid - was die Fans für die letzten Tickets auf sich nahmen

Nicht einmal eine Stunde nachdem die zweite Verkaufsphase für das Bullen-Testspiel begonnen hatte, waren am Freitag alle Karten schon weg. Eine kleine Chance auf Restkarten bleibt noch für die Fans - nämlich wenn Dauerkartenbesitzer ihre bereits reservierten Tickets nicht abholen.

Am 7. August steigt der Testspiel-Kracher gegen Real Madrid. Eineinhalb Wochen vorher ist das Spiel nun vorerst ausverkauft. Der Vorverkauf hatte erst am Dienstag, 23. Juli, begonnen - jedoch nur für die Besitzer einer Dauerkarte. Ab Freitag konnten auch all ...