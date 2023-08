RefuBees: Flüchtling betreut Bienen für die Caritas

Ein Imker aus Syrien wohnt seit April in Salzburg und suchte dringend eine Beschäftigung. Ein neues Projekt der Caritas in Kooperation mit der Firma Bio-Tech ermöglicht ihm genau das. Die ersten drei Bienenvölker sind am Dienstag in Aigen eingezogen.

BILD: SN/CARITAS SALZBURG/NEUMAYR/LEOPOLD Nach getaner Arbeit: Leonhard Ségour-Cabanac, Stv.-Caritas-Direktorin Andrea Schmid und Fadi Koussa. BILD: SN/CARITAS SALZBURG/NEUMAYR/LEOPOLD Zwei Imker bei der Arbeit. BILD: SN/CARITAS SALZBURG/NEUMAYR/LEOPOLD Fadi Koussa beschreibt die heimischen Bienen als sehr sanftmütig. In Syrien könne er sich den Bienenvölkern nur in Schutzkleidung nähern. BILD: SN/CARITAS SALZBURG/NEUMAYR/LEOPOLD Altenheim-Leiterin Marion Kreidenhuber (r.) mit einer Bewohnerin, die sich schon auf die Bienen freut – „und auf den Honig!“ BILD: SN/CARITAS SALZBURG/NEUMAYR/LEOPOLD Ein Blick in den Bienenstock.