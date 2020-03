Rege Ausbildung in der Kaserne

Anwärterkurse und neue Einrückungstermine füllen den Kalender. Der neue Kommandant Christoph Katschnig gibt Einblicke.

Seit Juni ist der Kärntner Christoph Katschnig Kasernenkommandant der Struckerkaserne in Tamsweg. Das Jahr 2020 startete gleich mit einem Einrückungstermin. 128 Rekruten erhielten die Basisausbildung in Tamsweg. Im März folgt eine allgemeine Truppengebirgsausbildung mit rund 50 Kaderanwärtern. Im Mai und Juni kommen erneut über 100 Präsenzdiener. In der Dauer von vier Wochen erhalten sie dann militärisches Basiswissen und werden danach auf Standorte in Salzburg, Kärnten und der Steiermark aufgeteilt. Von September bis Ende Jänner gibt es eine Kaderanwärterausbildung. "Wir rechnen mit rund 100 Rekruten aus ganz Österreich", sagt der 25-Jährige.

Das Thema Schließung ist in Tamsweg - trotz neuer Regierung - aktuell vom Tisch: "Aktueller Stand ist, dass der Kasernenstandort für die nächsten Jahre gesichert ist. Im Lungau gibt es zum Glück einen starken Kadernachwuchs. Neun Anwärter befinden sich derzeit auf Ausbildung zum Unteroffizier. Danach kehren sie wieder in den Lungau zurück. Dadurch sind wir auch für kommende Pensionierungen gerüstet. Wir freuen uns auch nach wie vor über Zuwachs", sagt Katschnig.

Um nach wie vor eine geordnete Ausbildung sicherzustellen, brauche es auch entsprechende Regeln: "Die Geburtenrate ist rückläufig, daher geht auch die Anzahl der Grundwehrdiener zurück. Heute dauert der Grundwehrdienst ,nur' mehr sechs Monate. Er ist aber auch eine gute Möglichkeit, sich fern des wohlbehüteten Elternhauses selbst kennenzulernen. Heute übernimmt man schon immer mehr auch Erziehungsarbeit, die bis dahin vielleicht nicht stattgefunden hat. Die Einstellung hat sich zu früher geändert. Auch für das Thema Smartphone braucht es klare Regeln. Man lernt am Ende dadurch aber auch für sein späteres Leben. Wir wollen junge Rekruten dahingehend ausbilden, dass sie sich danach gerne auf die Bundesheerzeit zurückerinnern."

Auch wenn die finanziellen Mittel weiterhin beschränkt sind, gibt es in Tamsweg Visionen: "Ziel wäre es, die Bekleidungskammer wieder in die Kaserne zu bringen. Wir sind auch nach wie vor dran, dass wieder vor Ort gekocht wird. Die Infrastruktur ist jedenfalls vorhanden", sagt der Oberleutnant. 2017 wurden zuletzt neue Flugdächer für den Fuhrpark erbaut. 2019 wurden ein neuer TÜV und Instandhaltungsarbeiten im Hochseilgarten erledigt.

Und wie wurde der junge Offizier in Tamsweg aufgenommen? "Ich wurde in Tamsweg sehr gut unterstützt. Die Kameradschaft und den Zusammenhalt habe ich von Beginn an gespürt. Auch die Struktur mit Bezirkshauptmannschaft und Einatzorganisationen funktioniert ausgezeichnet." Am 29. Mai 2020 wird wieder eine Angelobung im Lungau stattfinden. Im Rahmen des Jubiläumsfestes der Kameradschaft Mariapfarr und der Historischen Schützenkompanie Mariapfarr werden die jungen Präsenzdiener öffentlich ihren Eid schwören. Im Anschluss folgt der Große Österreichische Zapfenstreich, gespielt von der Militärmusik Salzburg.

70 beschäftigte Kadersoldaten gibt es in der Struckerkaserne. Major Reinhard Lüftenegger - der vorherige Kasernenkommandant - arbeitet nach wie vor von Tamsweg aus als Wirtschaftsoffizier für die Streitkräfte in Österreich.