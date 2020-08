Regelmäßige Testungen in der Fuschlseeregion für eine sichere Gastfreundschaft

Pro Woche werden zwischen 350 und 500 Coronatests in Abständen von sieben bis zehn Tagen für Mitarbeiter von gewerblichen Beherbergungsbetrieben von Hintersee, bis Koppl und Fuschl durchgeführt.

"Wir müssen auf Holz klopfen, dass weiterhin alles so gut geht", sagten am Montag Daniela Kari-Ebner, Geschäftsführerin des Fünfsternehotels Waldhof in Fuschl, sowie Gundi Schirlbauer, Geschäftsführerin der Fuschlsee Tourismus GmbH. Zu diesen Zeitpunkt standen Dutzende Mitarbeiter aus der Gastronomie Schlange, ...