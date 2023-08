Regen und dichte Wolken: Ist der Sommer in Salzburg vorbei?

Das Wochenende werde ziemlich nass, fasst Resch zusammen. Einen Lichtblick verspricht ein Blick auf die zweite Hälfte der kommenden Woche. Auch wenn langfristige Prognosen oft unsicher sind, deutet sich aus heutiger Sicht bereits an, dass sich ab der Wochenmitte wieder ein Hochdruckgebiet aufbauen dürfe. Kommt der Sommer also noch einmal zurück nach Salzburg? "Der Sommer ist nicht vorbei", sagt der Meteorologe. "Ein Sommertag zeichnet sich ja laut Definition durch Temperaturen über 25 Grad aus und das werden wir noch des Öfteren erreichen."

Heißer Juli mit Temperaturrekord am Hohen Sonnblick

Trotz des unbeständigen Wetters in den vergangenen Tagen war der vergangene Monat einer der wärmsten Julimonate der Messgeschichte. Durchschnittlich lagen die Temperaturen im Juli 1,8 Grad über dem Durchschnitt - in Salzburg lag der Wert 1,1 Grad darüber. Am 11. Juli wurden am Hohen Sonnblick 15,7 Grad verzeichnet - ein neuer Wärmerekord der Messstation auf 3100 Metern Höhe. Seit dem Messbeginn am Sonnblick-Observatorium im Jahr 1886 war das erst das fünfte Mal, dass die 15-Grad-Marke erreicht wurde.