Regenbogen-Fahnenstange vor der SPÖ-Zentrale in Salzburg umgeschnitten

In der Nacht auf Samstag schnitten Unbekannte eine Regenbogen-Fahnenstange vor der SPÖ-Zentrale in der Wartelsteinstraße um. Und das nur wenige Stunden, nachdem am Freitag ein bunt bemalter Zebrastreifen in Liefering von Vandalen beschmiert worden war.

Es sollte ein Zeichen der Toleranz und Akzeptanz aller Menschen sein. Vor der Mittelschule Liefering hatte die Stadt Salzburg zwei Zebrastreifen bunt bemalen lassen. Am Freitagmorgen waren die Zebrastreifen nicht mehr sehr bunt - sie wurden von Vandalen beschmiert. Die Polizei wurde über den Vorfall informiert. In der Nacht auf Samstag wurde nun abermals das Regenbogensymbol Ziel eines Angriffs: Unbekannte schnitten eine bunte Fahnenstange vor der Salzburger SPÖ-Zentrale in der Wartelsteinstraße um und stahlen die Flagge. SN/spö salzburg In der Nacht auf Samstag schnitten Unbekannte die Flagge in der Wartelsteinstraße um. SPÖ will "Pride Month" verlängern Die Flagge stand seit Anfang Juni dort und sollte dort im Sinne des "Pride Month" Vielfalt der Gesellschaft signalisieren. Die SPÖ zeigte sich am Samstagvormittag unbeeindruckt: "Für jede Regenbogenfahne, die uns umgeschnitten wird stellen wir eine weitere auf", sagte Gerald Forcher, Landesgeschäftsführer der Salzburger SPÖ den SN. Gleich am Samstagmorgen wurden zwei neue Fahnen bestellt. Die SPÖ werde auch aus dem Juli einen "Pride Month" machen: "Solange es Menschen gibt, die Regenbogenfahnen verunstalten, so lange braucht es Aktivismus".