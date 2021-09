Regenbogen-Zebrastreifen in der Stadt Salzburg aufgemalt - gesetzeskonform?

SPÖ und Bürgerliste freuen sich über eine bunte Stadt. Doch im Hintergrund läuft bereits eine Prüfung, ob der Zebrastreifen damit überhaupt noch der Straßenverkehrsordnung entspricht.

In der Rainerstraße zwischen Kongresshaus und Schloss Mirabell ziert seit Mittwochmorgen ein bunter Zebrastreifen den Straßenbelag. In der Nacht auf Mittwoch hatten Mitarbeiter der Straßenmeisterei begonnen, den Zebrastreifen vor dem Schloss Mirabell abwechselnd in gelb, grün, blau, violett und rot zu bemalen.

Baustadträtin Martina Berthold (Bürgerliste) und Stadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) haben in der Früh dann selbst Hand angelegt und die letzten beiden Farbstreifen gemeinsam mit der HOSI Salzburg finalisiert.

Berthold freute sich sichtlich auf Facebook: ...