Regenbogen-Zebrastreifen nach wenigen Stunden von Vandalen beschmiert

In Liefering waren nächtliche Schmierer am Werk, nachdem die Stadt erst am Donnerstag den Zebrastreifen bunt bemalen ließ - als Zeichen der Toleranz und Akzeptanz aller Menschen.

Am Donnerstag hat die Stadt Salzburg via Presseaussendung bekannt gegeben, dass vor der Mittelschule Liefering zwei Regenbogen-Zebrastreifen aufgemalt wurden. Nach dem Zebrastreifen beim Mirabellplatz folgten nun in Liefering zwei bunte Streifen. Damit solle die Vielfalt und Offenheit widergespiegelt werden und es soll ein Zeichen der Toleranz und der Akzeptanz für alle Menschen gesetzt werden. Freitagfrüh war der Zebrastreifen dann nicht mehr sehr bunt. Baustadträtin Martina Berthold (Bürgerliste) informierte via Facebook von einer nächtlichen Schmieraktion. "Es gibt immer noch Menschen, die Vielfalt nicht aushalten und scheinbar in einer eintönigen Welt leben wollen. Als Menschenrechtsstadt werden wir nicht müde, uns für ein diskriminierungsfreies und gleichberechtigtes Zusammenleben in unserer Stadt einzusetzen." Die städtische Bauabteilung werde diesen Vandalenakt so bald als möglich beheben und Anzeige gegen Unbekannt erstatten. "Die Polizei ist über den Vorfall informiert und bittet die Bevölkerung um Hinweise", schreibt Berthold auf Facebook.