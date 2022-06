Regenmengen erwartet: Kraftwerke schalten auf "Durchzug"

Ein seltener Anblick am Mittwoch beim Kraftwerk in Puch-Urstein. Die Salzach wird derzeit nicht aufgestaut. Von der Salzburg AG heißt es, dass am Dienstag alle Salzachkraftwerke zum Hochwasserschutz "abgestaut" worden seien. Der Fluss kann derzeit also durch die offenen Wehranlagen fließen. Das solle vorübergehend auch so bleiben, zumal starke Niederschläge vorhergesagt worden seien.