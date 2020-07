Reger Heroinhandel und gleich 37 Einbrüche: Quartett in Salzburg vor Gericht

Zwei der insgesamt vier Angeklagten, ein Kroate (40) und eine Salzburgerin (30), sollen in einer Vielzahl von Beschaffungsfahrten Heroin und Kokain aus Wien geholt und dann teilweise gewinnbringend verkauft haben. Ein Pongauer (28) soll dem Duo dafür seinen Pkw zur Verfügung gestellt haben. Und der viertangeklagte Türke (33) wiederum soll 37 Einbrüche verübt haben - um mit der Beute Drogen zu kaufen, wie er sagt. Das Quartett ist nur teilweise geständig Der Prozess wurde vertagt.

Es dürfte ein langwieriger Schöffenprozess werden, den Gabriele Glatz als Vorsitzende Richterin am Donnerstag am Salzburger Landesgericht eröffnete. Angeklagt: ein 40-jähriger Kroate, ein 33-jähriger Türke (33), ein 28-jähriger Österreicher und eine ebenfalls einheimische 30-Jährige.

Staatsanwältin Sandra Lemmermayer lastet den vier Angeklagten - in unterschiedlicher Tatbeteiligung und -ausführung - den regen Konsum und Handel vor allem mit Heroin und Kokain an.

Zudem soll der im Pongau wohnende, sieben Mal vorbestrafte Türke (Verteidiger: RA Stephan Gappmaier) zwischen Jänner und April 2019 in den Bezirken St. Johann und Zell am See gleich 37 teils beim Versuch gebliebene Einbruchsdiebstähle verübt haben. Tatorte waren Lokale, Modegeschäfte, Frisiersalons, aber auch ein Kulturverein und ein Bauernladen. Die Beute, die der eigenen Angaben nach damals schwer heroinabhängige 33-Jährige bei den Coups laut Anklage machte, war mit einigen Tausend Euro Bargeld eher bescheiden. Vor Gericht zeigte er sich prinzipiell geständig: Er habe die Coups verübt, "um mit der Beute Heroin zu kaufen". Wieviele Taten es gewesen seien, wisse er nicht mehr.

Nur sehr eingeschränkt geständig zeigten sich hingegen die anderen Angeklagten: Im Hauptvorwurf sollen der Kroate (40) sowie die 30-jährige Salzburgerin (Verteidiger: RA Stefan Rieder) in vielen Beschaffungsfahrten insgesamt zumindest 500 Gramm Heroin und 300 Gramm Kokain nach Salzburg gebracht und teils mit Gewinn verkauft haben. Der 28-jährige Pongauer (Verteidiger: RAA Christoph Breindl) soll ihnen dafür sein Auto gegeben haben. Die Vorsitzende Richterin vertagte auf unbestimmte Zeit zu Einvernahme zahlreicher Zeugen.