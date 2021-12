Regionale Unterschiede: In St. Koloman bereits 30 Prozent der Bevölkerung infiziert

In Salzburgs ländlichen Regionen gab es deutlich mehr Infektionen als im städtischen Raum.

Seit 29. Februar 2020 und damit seit 655 Tagen gibt es bestätigte Corona-Infektionen im Bundesland Salzburg, die Marke mit bisher 100.000 positiv getesteten Personen ist zu Wochenbeginn überschritten worden. Das meldet das Land Salzburg in einer Aussendung am Mittwoch. "Höchst unterschiedlich fällt die Verteilung auf die Gemeinden und Bezirke aus", sagt Landesstatistiker Gernot Filipp.

Auf 100.000 Einwohner gerechnet sind die insgesamt aufgetretenen Corona-Infektionen besonders in Gemeinden an Urlauber- und Pendlerrouten hoch.

Die Tennengauer Gemeinde St. Koloman ist landesweit die erste, wo sich bisher mehr als 30 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger mit Corona infiziert haben. Zum Vergleich: In Fusch im Pinzgau liegt dieser Wert erst bei rund zehn Prozent. Dabei hat die kleine Gemeinde mit dem ersten bestätigten Fall am 29. Februar 2020 Schlagzeilen gemacht.



Auf dem Land mehr verbreitet

Dass Corona vor allem in Städten und Ballungsräumen verbreitet ist, lässt sich mit den Zahlen nicht bestätigen. Im Gegenteil: "Zell am See mit 1.305 Infizierten seit Beginn (13 Prozent der Gemeindebürger), Mittersill (837/15%), Seekirchen (1.908/17%), Saalfelden (2.317/14%) und die Landeshauptstadt (24.635/16%) liegen im unteren Bereich, St. Johann (2.177/19%) sowie Hallein (4.270) und Oberndorf (1.157) mit jeweils 20 Prozent, im Mittelfeld. Lediglich Bischofshofen (2.384/23%), Radstadt (1.067/22%) und Neumarkt (1.381/21%) zählen zu den Städten, die es mehr getroffen hat", sagt Gernot Filipp.

70 Prozent aller Infektionen in diesem Jahr

Zwischen dem Anteil an Gesamtinfektionen seit Beginn der Pandemie und der Impfquote besteht ein sehr starker Zusammenhang. "Je höher die Impfquote in einer Gemeinde, desto niedriger ist die Zahl der Ansteckungen", erläutert der Statistiker. "Mehr als 70 Prozent aller Infektionen haben sich übrigens im heurigen Jahr ereignet. So gesehen traf uns das Jahr 2021 weitaus mehr als das Jahr 2020."

Mehr Infektionen an Pendler- und Urlauberrouten

Auch die geografische Lage einiger Gemeinden mit hohen Infektionsraten ist für Filipp aufschlussreich: "Alle Gemeinden an der Tauernautobahn haben stark überdurchschnittliche Werte, ebenso jene in Grenzregionen im nördlichen Flachgau mit Oberösterreich. Dies weist auf den starken Einfluss der Pendler- und Urlaubsströme hin. Dazu kommen noch besonders viele Gemeinden im Tennengau, wo die Impfquoten unterdurchschnittlich sind", sagt Filipp.

Pinzgau am "negativsten"

Im Pinzgau sind die Infektionszahlen seit Beginn am geringsten. Neben Fusch (76/10 Prozent der Gemeindebürger) weisen Saalbach-Hinterglemm (330 Fälle/12%), Bad Gastein (462/12%) und Rauris (355/12%) landesweit die geringsten Raten auf.

767 Todesfälle bisher

Seit Beginn der Pandemie sind in Salzburg 767 Menschen in Zusammenhang mit Corona verstorben, die meisten in der Stadt Salzburg, nämlich 218, gefolgt vom Flachgau (167), dem Pongau (135). Im Pinzgau waren es 113 Todesfälle, im Tennengau 84 und im Lungau 50.