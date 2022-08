Regionalzüge von Salzburg nach Bayern: Verärgerte Passagiere, gestresste Polizisten

Die deutsche Polizei kontrolliert in Zügen von Salzburg nach Bayern jeden Passagier. Das führt nun seit Wochen zu massiven Verspätungen.

Keine zehn Minuten dauert die Fahrt mit dem Zug der Bayerischen Regiobahn (BRB) von Salzburg nach Freilassing. Kurz vor Einfahrt in den Bahnhof erklingt eine Durchsage: "Grenzkontrolle." Die Passagiere werden gebeten, ihre Ausweise vorzubereiten. Beamte der deutschen Bundespolizei betreten den Zug. Ein regelmäßiger Zugfahrer schildert: "Die Polizisten sind in ihren Kontrollen verbal oft recht ruppig. Angenehmes Pendeln ist das nicht." Genervte Passagiere, gestresste Polizisten treffen täglich aufeinander. Die Grenzkontrollen in den Zügen zwischen Salzburg und Freilassing erfolgen nicht stichprobenartig wie ...