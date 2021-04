Reh auf der Fahrbahn: Pkw-Lenkerin kam ins Schleudern, Fahrzeug überschlug sich

Die Frau war von Berndorf in Richtung Michaelbeuern mit dem Pkw unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn querte. Die 37-Jährige wich aus. Ihr Wagen prallte gegen ein Verkehrszeichen und überschlug sich.

In den Morgenstunden des 1. April 2021 lenkte eine 37-jährige Oberösterreicherin ihren Pkw auf der Berndorfer Landesstraße, aus Richtung Berndorf kommend, in Richtung Michaelbeuern. Sie befand sich dabei allein im Fahrzeug, heißt es in einer Aussendung der Polizei Salzburg.

Alkotest verlief negativ

Im Bereich des Ortsteils Au wich die Lenkerin einem über die Fahrbahn wechselnden Reh aus, kam dabei ins Schleudern und geriet rechts über die Fahrbahn hinaus. Der Pkw prallte gegen ein Verkehrszeichen und überschlug sich. Dabei verletzte sich die 37-jährige Frau unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Oberndorf eingeliefert. Der Alkotest verlief negativ.