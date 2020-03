Reha-Zentren machen Platz für Spitalsbetten

Nur mehr sehr eingeschränkter Betrieb in der Rehabilitation. Bad Hofgastein hat sogar schon geschlossen - wegen Infektionen im Tal.

Die Rehabilitationszentren der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) sind massiv von der Coronakrise betroffen. Es werden nur mehr Patienten betreut, die dies nach akutmedizinischen Fällen dringend benötigen. Der Betrieb im Reha-Zentrum in Bad Hofgastein wurde sogar eingestellt - vorerst. An den PVA-Standorten Saalfelden-Ritzensee und Großgmain war die Belegung bis Mittwoch auf kaum ein Drittel gesunken.

Die Einstellung in Hofgastein erfolgte "aufgrund der im Gasteiner Tal aufgetretenen Infektionsfälle", erklärte PVA-Sprecher Markus Stradner in Wien. "Alle Patienten wurden unter genauer Information über das Vorgehen bei Auftreten von Krankheitssymptomen in häusliche Pflege entlassen." Das Gasteiner Tal wurde inzwischen wegen des Virus abgeriegelt. Nun könnte die Reha in Hofgastein einen neuen Zweck erfüllen - quasi als reines Krankenhaus. Sie stehe wie alle anderen stationären PVA-Zentren zur Verfügung, um Personen zu übernehmen, die Akutspitalsbetten brauchen.

Reha-Patienten ohne dringenden Betreuungsbedarf werden nirgends mehr aufgenommen. Alle Personen, die dies wünschen und zu Hause versorgt sind, werden entlassen, heißt es in der PVA. "Wir haben die Patienten schon vergangene Woche darüber informiert", sagt Sprecher Markus Stradner. Selbstverständlich ziehe dieser Abbruch keine Sanktionen nach sich.

Eines der größten Reha-Zentren ist Großgmain mit regulär 156 Betten. In allen Zentren seien die Gruppengrößen inzwischen auf maximal vier plus Therapeuten reduziert worden. Allen Mitarbeitern und Patienten werde täglich in der Früh Fieber gemessen (Grenzwert 37 Grad). Besuche seien nicht gestattet.

Der Betrieb im Medizinischen Zentrum Bad Vigaun ist ebenfalls eingeschränkt. Primar Hildebert Hutt, Ärztlicher Leiter des Reha-Bereichs: "Wir haben einen Versorgungsauftrag der PVA. Den können wir nicht einseitig kündigen." Solange der Kostenträger keine andere Entscheidung treffe, halte man offen - wenn auch in deutlich reduziertem Umfang.

Primar Hutt: "Es ist ja auch sinnvoll, dass Patienten nach einer Operation möglichst schnell wieder fit werden." Es fänden fast nur mehr Einzeltherapien statt. Am Mittwoch befanden sich rund 100 Patienten im Medizinischen Zentrum - nur ein Fünftel im Vergleich zur Normalbelegung. Manche Patienten würden auch von sich aus ihren Aufenthalt absagen. Alle Kuraufenthalte seien bis auf Weiteres gestrichen. In der Klinik werde noch bis Ende der Woche operiert - danach seien alle Eingriffe abgesagt.